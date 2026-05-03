Legino chiude il ciclo Leze | 50 anni di storia e passione verdeblù

Dopo 50 anni di attività, il ciclo Leze si è concluso a Legino, lasciando un segno importante nella storia del club. La chiusura segna la fine di un’epoca, mentre l’accordo con il Savona potrebbe portare a nuovi sviluppi per le squadre giovanili. Per quasi mezzo secolo, il club è stato guidato da figure che hanno contribuito a costruire una tradizione radicata nel territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà il futuro delle giovanili con l'accordo con il Savona?. Chi sono i protagonisti che hanno guidato il club per 46 anni?. Quale talento internazionale ha iniziato la carriera proprio in questo settore?. Perché la sostituzione di Ciccio Romeo ha commosso così tanto Tobia?.? In Breve Presidente Carella guida la società da 46 anni tra campetti e impianto fotovoltaico.. Settore giovanile ha formato talenti come Stephan El Shaarawy e gestisce torneo Cogno.. Mister Tobia celebra la carriera del bomber Ciccio Romeo durante la sfida contro Albissole.. Nuova sinergia strategica prevede l'unione tra giovanili Legino e prima squadra Savona.🔗 Leggi su Ameve.eu

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