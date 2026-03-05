Roy Boardman | 57 anni di passione inglese a Napoli

Roy Boardman, conosciuto come Roy dagli amici più stretti, è deceduto all’età di 89 anni. Inglese di origine, ha trascorso decenni a Napoli dedicandosi alla vita culturale e accademica della città. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel panorama locale, influenzando diverse generazioni di studenti e appassionati di cultura. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità.

Si è spento a 89 anni Royston James Boardman, noto come Roy per gli amici più stretti, una figura che ha plasmato decenni di vita culturale e accademica a Napoli. Professore universitario e storico direttore del British Council della città partenopea, la sua scomparsa segna la fine di un’era ha studiato lingua inglese o frequentato le sue lezioni all’Orientale. L’uomo era arrivato nel capoluogo campano nel 1965, diventando un vero napoletano d’adozione con una vocazione sincera per l’insegnamento esercitata con entusiasmo e generosità. La sua carriera si estende su oltre sessant’anni, durante i quali migliaia di studenti sono passati sotto la sua guida, molti dei quali hanno intrapreso a loro volta carriere da docenti in accademie, scuole di ogni ordine e grado e università. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Morto Roy Boardman, storico Prof universitario e direttore del British Council: “Era un inglese-napoletano”Lutto all'Università L'Orientale di Napoli per la morte dello storico professore di inglese Roy Boardman, scrittore e poeta, per 20anni direttore del...

