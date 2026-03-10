Nuove frontiere della traumatologia sportiva Dagli ortobiologici alla chirurgia

Il 9 maggio 2026 si svolgerà a Villa Contarini il Congresso “Nuove frontiere della traumatologia sportiva. Dagli ortobiologici alla chirurgia”. L’evento riunirà medici e specialisti che discuteranno delle ultime innovazioni nel trattamento delle lesioni sportive, con un focus su tecniche ortobiologiche e interventi chirurgici. La giornata offrirà approfondimenti e aggiornamenti su questi temi specifici nel campo della traumatologia sportiva.

Ti aspettiamo il 9 maggio 2026 per il Congresso "Nuove frontiere della traumatologia sportiva. Dagli ortobiologici alla chirurgia" in Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta. Accoglienza alle ore 9.15 Il congresso offre un aggiornamento completo sulle recenti innovazioni nel trattamento delle lesioni di ginocchio, anca, mano e arto superiore nello sportivo, affrontando l'intero spettro terapeutico attraverso Medicina rigenerativa; ricostruzione legamentosa e meniscale; trattamenti infiltrativi; chirurgia protesica.