A Chieti, il candidato sostenuto dalla Lega si appresta a vincere al ballottaggio. Durigon ha espresso il suo supporto per Colantonio, che si presenta come il favorito. La campagna elettorale ha visto la partecipazione di diversi leader nazionali che hanno sostenuto pubblicamente il progetto dell’attuale candidato. La presenza della Lega nel processo elettorale ha suscitato discussioni sulla direzione futura dell’amministrazione comunale. La sfida si concluderà con il risultato delle urne, previsto nelle prossime ore.

? Domande chiave Chi sono i leader nazionali che sostengono il progetto di Colantonio?. Come influirà la presenza della Lega sul futuro amministrativo di Chieti?. Quali sono le basi concrete del programma presentato per il territorio?. Perché Durigon ritiene che la vittoria al ballottaggio sia già certa?.? In Breve Partecipazione di Luigi D'Eramo, Alberto Bagnai e Luca Toccalini all'incontro politico.. Coalizione composta da Lega, Azione Politica e Udc per la gestione urbana.. Progetto territoriale sviluppato con la dirigenza regionale e provinciale della Lega.. Obiettivo di cambiare le attuali politiche locali per il territorio chietino.. A... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Durigon punta su Colantonio: vittoria imminente al ballottaggio

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