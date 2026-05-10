Addio a Mauro Chiesi | muore durante un concerto ad Albinea

Durante un concerto nella sala civica di Albinea, Mauro Chiesi ha accusato un malore e si è accasciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è riuscito a salvarsi. Chiesi era coinvolto in vari progetti ambientali del territorio, alcuni dei quali potrebbero essere compromessi senza la sua presenza. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e collaboratori.

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