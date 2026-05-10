Addio a Mauro Chiesi | muore durante un concerto ad Albinea
Durante un concerto nella sala civica di Albinea, Mauro Chiesi ha accusato un malore e si è accasciato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è riuscito a salvarsi. Chiesi era coinvolto in vari progetti ambientali del territorio, alcuni dei quali potrebbero essere compromessi senza la sua presenza. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e collaboratori.
? Punti chiave Come è avvenuto il malore durante l'esibizione in sala civica?. Quali progetti ambientali di Albinea rischiano di fermarsi senza di lui?. Perché la sua opera ha permesso il riconoscimento Unesco di Borzano?. Chi dovrà gestire i dossier tecnici lasciati dal perito agrario?.? In Breve Esperto agrario autore di oltre 120 testi scientifici e didattici.. Ex presidente Collegio Periti agrari (1993-1999) e guida società speleologica italiana (2000-2006).. Fondatore gruppi musicali Piccola orchestrina collinare e Quei luridi scherani.. Moglie Susanna Cilloni, vicesindaca di Albinea, e tre figli Marta, Nicolò e Stefano.. La comunità di Albinea si è svegliata con un profondo senso di vuoto dopo la morte improvvisa di Mauro Chiesi, avvenuta ieri sera durante una performance musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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