Concita Borrelli e la frase a Porta a Porta | Ognuno sogna lo stupro Attese stasera le sue scuse incluse quelle di Bruno Vespa – Il video
Durante una trasmissione televisiva, una partecipante ha affermato che, entrando nella sfera sessuale personale, si può considerare lo stupro come una realtà. La frase ha suscitato reazioni e si attendono chiarimenti pubblici, comprese le scuse da parte dell’ospite conduttore. Il video con la dichiarazione sta circolando sui social e nei media, e nelle prossime ore sono previste dichiarazioni ufficiali da parte degli interessati. La polemica si concentra sulla natura delle affermazioni fatte in diretta.
«Diciamo una cosa dura però secondo me molto realistica. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c’è lo stupro. C’è che qualcuno ti prende e tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell’immaginazione, ce l’abbiamo tutti e qui non si tratta di essere santi, bigotti o assassini». Questa la frase pronunciata dall’opinionista Concita Borrelli, nella trasmissione Porta a Porta, durante l’analisi in studio del caso Garlasco. Parole che stanno sollevando una certa polemica. Le sue parole sono state condannate praticamente da tutti, dal Pd all’Usigrai, dal M5s alle associazioni anti-violenza. Un vespaio tanto che Paolo Corsini, il direttore dell’approfondimento della Rai, ha fatto sapere di essersi «prontamente attivato per avviare le verifiche per quanto di competenza, invitando la redazione di Porta a porta a chiarire la vicenda». 🔗 Leggi su Open.online
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