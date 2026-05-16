Concita Borrelli e la frase a Porta a Porta | Ognuno sogna lo stupro Attese stasera le sue scuse incluse quelle di Bruno Vespa – Il video

Durante una trasmissione televisiva, una partecipante ha affermato che, entrando nella sfera sessuale personale, si può considerare lo stupro come una realtà. La frase ha suscitato reazioni e si attendono chiarimenti pubblici, comprese le scuse da parte dell’ospite conduttore. Il video con la dichiarazione sta circolando sui social e nei media, e nelle prossime ore sono previste dichiarazioni ufficiali da parte degli interessati. La polemica si concentra sulla natura delle affermazioni fatte in diretta.

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