Sky e Warner Bros. Discovery hanno firmato un nuovo accordo che prevede il ritorno di numerosi canali e contenuti del gruppo WBD sulla piattaforma Sky. La collaborazione tra le due aziende è stata rinnovata, consentendo la trasmissione di un ampio catalogo di programmi e canali appartenenti a Warner Bros. Discovery. La notizia riguarda la ripresa di trasmissioni di contenuti del gruppo sulla piattaforma televisiva.

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© Davidemaggio.it - I canali WBD tornano su Sky

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