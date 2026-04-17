Dopo settimane di tensioni, tra il rapper e l’imprenditrice si registra un chiarimento. Secondo alcune fonti, la presenza di una nuova persona avrebbe facilitato un riavvicinamento tra i due, portando a un miglioramento dei rapporti. La donna in questione sarebbe stata coinvolta nel processo di ricucitura, contribuendo a ristabilire un clima più sereno tra le parti. La situazione sembra aver preso una piega diversa rispetto ai mesi precedenti.

Dopo la separazione e il divorzio i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez sono stati a lungo molto complicati. Cercavano un difficile equilibrio per il bene dei figli Leone e Vittoria ma non riuscivano ad avere un rapporto costruttivo tra loro. Entrambi hanno avuto altre relazioni, Fedez è finito più volte al centro del gossip tra presunti flirt e storie brevi. Adesso Chiara ha trovato un nuovo amore mentre Federico Lucia sta per diventare nuovamente padre con la compagna Giulia Honegger. Proprio Giulia, secondo gli amici della coppia e le indiscrezioni raccolte da Oggi, avrebbe avuto un ruolo determinate nel ricostruire il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni, provando a poggiare le basi per una famiglia allargata con Leone e Vittoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tra Fedez e Chiara Ferragni è tornato il sereno grazie a Giulia Honegger?

Fedez insieme alla sua fidanzata Giulia Honegger

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