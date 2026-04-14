Il Tribunale di Milano ha prosciolto l'influencer dall'accusa di truffa aggravata nel caso noto come Pandoro Gate. La decisione si basa sulla distinzione tra pubblicità ingannevole e reato penale, evidenziando come non tutte le pratiche considerate scorrette siano automaticamente perseguibili in sede penale. La vicenda ha attirato l'attenzione sia per il coinvolgimento di una figura nota nel mondo digitale sia per il dibattito sulla regolamentazione delle attività promozionali online.

Il caso Pandoro Gate segna uno spartiacque nel rapporto tra influencer, consumatori e diritto. La decisione del Tribunale di Milano che ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata, chiarisce un limite preciso: non tutto ciò che è ingannevole è automaticamente penale. Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha riconosciuto ciò che già le autorità amministrative avevano evidenziato: le campagne legate al pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua presentavano elementi “decettivi”. In altre parole, una forma di pubblicità ingannevole c’è stata. Ma questo non basta, nel nostro ordinamento, per sostenere un’accusa di truffa aggravata senza un elemento cruciale: la prova della “minorata difesa” dei consumatori.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chiara Ferragni prosciolta: tra marketing e giustizia il Pandoro Gate fa scuola

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