A Chianciano Terme si svolge un evento di pugilato dedicato alle giovani promesse che si contendono il titolo italiano. Le atlete partecipanti si preparano a sfidarsi sul ring del PalaMontepaschi, dove si deciderà il futuro di alcune di loro. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming senza costi aggiuntivi, permettendo agli appassionati di seguire ogni incontro in tempo reale. L’evento mette in evidenza la crescita di nuove leve nel mondo della boxe femminile.

? Punti chiave Chi sono le atlete che sfideranno il destino al PalaMontepaschi?. Come potrai seguire ogni singolo match in diretta streaming gratuita?. Quali dettagli tecnici e medici decideranno l'esito dei combattimenti?. Perché queste categorie sono fondamentali per il futuro del pugilato?.? In Breve Accreditamento pugili e tecnici previsto per giovedì 28 maggio al PalaMontepaschi.. Diretta streaming integrale di tutti i match su piattaforma Italia Boxe TV.. Competizione coinvolge atlete provenienti da regioni come Sicilia, Piemonte e Lombardia.. Torneo funge da passaggio formativo tra attività giovanile e pugilato d'élite.. Dal 29 al 31 maggio il PalaMontepaschi di Chianciano Terme ospiterà le finali dei Campionati Italiani di pugilato olimpico femminile nelle categorie Under 17 e Under 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chianciano Terme: le giovani promesse del ring per il tricolore

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