Il 15 aprile le Terme di Chianciano offriranno l’ingresso gratuito a visitatori di ogni età. L’obiettivo è promuovere questa struttura come esempio di eccellenza italiana nel settore termale. La data rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico alle risorse naturali e alle tradizioni di un luogo che da tempo si distingue per le sue acque benefiche. La giornata intende valorizzare un patrimonio che si tramanda nel tempo.

Ci sono eccellenze italiane che non si limitano a esistere nel tempo, ma lo attraversano. Sono luoghi, gesti e saperi che diventano cultura condivisa, identità collettiva, racconto. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy del 15 aprile, Terme di Saturnia e Terme di Chianciano (parte del gruppo Terme & SPA Italia ) celebrano questo patrimonio con un programma di iniziative che uniscono tradizione, territorio e visione contemporanea, inserendosi nel più ampio racconto promosso dall’Associazione Marchi Storici d’Italia. Terme di Chianciano scelgono di celebrare questa giornata aprendo le porte alla comunità. Il 15 aprile, in adesione al progetto Terme Aperte di Federterme, l’ingresso sarà gratuito (su prenotazione) per permettere a tutti di vivere un’esperienza immersiva all’interno del Parco Acqua Santa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valorizzare le Terme di Chianciano. Il 15 aprile ingresso gratuito

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Giornata del Made in Italy: dalle terme il modello che unisce tradizione, giovani e futuroerme di Saturnia e Chianciano celebrano il Made in Italy tra heritage, nuove generazioni e un modello di benessere che evolve ... panorama.it

Il si celebra il Made in Italy. Alle Terme Sensoriali di Chianciano, puoi vivere , nel . Un’esperienza che nasce dalla tradizione termale italiana e dalla qualità de - facebook.com facebook