Verso le elezioni | Tecnè lancia per VeneziaToday il sondaggio sul prossimo sindaco

A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, un istituto di ricerca ha condotto un sondaggio sul possibile esito delle consultazioni a Venezia. Le votazioni sono previste per la fine di maggio con eventuale ballottaggio a giugno. Il sondaggio è stato commissionato dal gruppo di finanziamento di un quotidiano locale ed è stato diffuso in vista delle consultazioni elettorali del 2026.

Il Gruppo Citynews, editore di VeneziaToday, ha commissionato all'istituto di ricerca Tecnè un sondaggio d'opinione relativo alle elezioni amministrative 2026 per il comune di Venezia, che si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio (con eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno). Il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Mastella lancia De Luca sindaco a Salerno. A Catanzaro si va verso le elezioni anticipate: campo laceratoClemente vuole il rais, mentre il primo cittadino del capoluogo calabrese è sul punto di essere sfiduciato. SONDAGGIO | Chi vorreste come prossimo sindaco di Arezzo?Il 24 e il 25 maggio 2026 gli aretini sono chiamati a votare per le elezioni comunali. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Verso le elezioni: Tecnè lancia per VeneziaToday il sondaggio sul prossimo sindaco; Sondaggio Tecnè per Rti: Fdi primo partito al 30%, segue il pd al 21,8%. Verso le elezioni: Tecnè lancia per VeneziaToday il sondaggio sul prossimo sindacoL'istituto di ricerca effettuerà rilevazioni telefoniche e via web per conoscere le intenzioni di voto dei veneziani. L'operazione è realizzata in esclusiva per il gruppo editoriale Citynews ... veneziatoday.it Verso le elezioni Bollate e il dopo VassalloLa data non è ancora ufficiale, ma secondo indiscrezioni si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio quindici giorni dopo. In attesa dell’ufficialità a Bollate le forze ... ilgiorno.it Tuttosport - Juventus, Openda verso l’addio: Rennes e Premier League alla finestra - facebook.com facebook Ecco una illuminazione per un parcheggio che non 'spara' verso l'alto!! x.com