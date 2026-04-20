Carlos Alcaraz mette in dubbio la presenza al Roland Garros | Il prossimo test sarà cruciale

Carlos Alcaraz potrebbe non partecipare al Roland Garros, dopo aver già rinunciato ai tornei di Barcellona e Madrid a causa di un infortunio al polso. L’atleta ha dichiarato che il prossimo test sarà decisivo per capire se potrà scendere in campo sulla terra battuta francese. La sua presenza al torneo è in dubbio e dipenderà dai risultati delle valutazioni mediche in programma.

Sembra davvero in bilico la partecipazione di Carlos Alcaraz agli ultimi due grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta, dopo aver già dovuto dare forfait ai tornei di Barcellona e Madrid per un infortunio al polso. Il numero 2 del ranking ATP, impegnato nella capitale iberica in occasione dei Laureus Awards (con la cerimonia di premiazione prevista stasera), sta indossando un tutore al braccio destro in attesa di effettuare ulteriori esami nei prossimi giorni. In base alle ultime indiscrezioni sarebbe molto probabile la sua assenza al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia, mentre potrebbe diventare una vera e propria corsa contro il tempo per presentarsi al via del Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz mette in dubbio la presenza al Roland Garros: “Il prossimo test sarà cruciale” Notizie correlate Carlos Alcaraz si concentra su strategia e controllo del gioco prima del Roland Garros.Carlos Alcaraz si concentra su strategia e controllo del gioco prima del Roland Garros. Leggi anche: Sinner in finale a Montecarlo e aspetta Alcaraz: “Affrontarlo prima del Roland Garros sarebbe un bel test” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo sfogo di Alcaraz messo in crisi da Sinner durante la finale a Monte Carlo: Lui le mette, io no; Jannik Sinner - Carlos Alcaraz oggi a Montecarlo 2026: quando gioca, orario della finale e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Juan Carlos Ferrero: Super Sinner, grande anche sulla terra. Ma Alcaraz resta favorito a Parigi; Alcaraz, infortunio e ritiro a Barcellona: Sinner resta numero 1, il ranking Atp. Carlos Alcaraz mette in dubbio la presenza al Roland Garros: Il prossimo test sarà crucialeSembra davvero in bilico la partecipazione di Carlos Alcaraz agli ultimi due grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta, dopo aver già dovuto ... oasport.it Carlos Alcaraz esprime ammirazione per due giovani tennisti spagnoli nel circuito ATP.Carlos Alcaraz è attualmente il simbolo del tennis spagnolo. Anche se ha subito una recente sconfitta contro Jannik Sinner nella finale di Montecarlo, il 22enne ha già collezionato sette titoli del Gr ... napolipiu.com Le parole del co-direttore del torneo di Madrid Feliciano Lopez sull’infortunio al tendine del polso di Carlos Alcaraz #SpazioTennis #tennis #Alcaraz facebook Il numero uno al mondo ha sciolto ogni dubbio e sarà presente nella Caja Magica, dove avrà l’opportunità di allungare in classifica su Carlos Alcaraz, assente per un problema fisico L’azzurro arriva da un momento straordinario, e potrebbe entrare ulteriorm x.com