Meek è una cantante britannica che è arrivata nelle posizioni più alte della classifiche con il brano Fabulous, tra i più ascoltati degli ultimi mesi. Meek, le principali collaborazioni prima del successo di Fabulous. Stasera l’artista londinese sarà tra gli ospiti di Tim Battiti Spring Live, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Con una carriera quasi decennale alle spalle, Giorgia Meek è stata travolta dal successo lo scorso gennaio con il lancio del singolo Fabolous, primo della sua nuova era musicale, dopo l’esordio con il suo vero nome nel 2018 con Swim. Coma artista indipendente inizia ad esibirsi nei locali della capitale britannica, presentando i suoi brani sulle piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi Meek: curiosità e vita privata della cantante di “Fabulous”

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