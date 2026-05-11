Laura Pranzetti Lombardini è una scrittrice e esperta di costume e buone maniere, nota principalmente per aver partecipato a programmi televisivi come Detto Fatto. È stata ospite di diverse trasmissioni, dove ha condiviso consigli e approfondimenti sul modo di comportarsi e sull’etichetta. La sua attività si concentra anche sulla scrittura, con pubblicazioni che trattano di stile e comportamento. La sua vita privata rimane riservata, mentre la carriera si sviluppa nel campo della moda e delle relazioni sociali.

Laura Pranzetti Lombardini è un’esperta di costume e buone maniere che abbiamo conosciuto per la partecipazione a programmi tv come Detto Fatto. Laura Pranzetti Lombardini: chi sono il marito ed i figli. Da stasera la scrittrice sarà tra i concorrenti di The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio, adventure game condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Scintilla Fubelli, in onda a partire dalle 21:40 su Raidue. Piemontese nata nel 1964, ha conseguito due lauree, e vive tra Milano e Roma. All’attività di pubbliche relazioni di arte moda e spettacolo, affianca interventi da opinionista in alcune trasmissioni come Detto Fatto, lavorando anche come giornalista e scrittrice.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Laura Pranzetti Lombardini, curiosità e vita privata della scrittrice

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