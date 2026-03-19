Limahl è un cantante noto per aver interpretato la famosa canzone “The Neverending Story”, colonna sonora del film del 1984. È diventato una figura di spicco degli anni Ottanta grazie a questa hit e alla sua carriera musicale. La sua vita privata e i dettagli sulla sua carriera sono spesso oggetto di interesse tra gli appassionati di musica di quel periodo.

Limahl è uno dei grandi protagonisti della musica anni Ottanta, e che ha raggiunto il successo con la super hit The Neverending Story, tema principale dell’omonimo film del 1984. Stasera il cantante sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato a Winigan (città dei The Verve ), alle porte di Manchester nel 1958, dopo aver concluso gli studi entra in una compagnia teatrale, per poi formare un gruppo punk Vox Deus, progetto musicale portato avanti per poco tempo. Dopo aver inciso due brani da solista con il suo vero nome, Chris Hamill, si unisce al gruppo Kajagoogoo, rispondendo all’annuncio con il quale stavano cercando un cantante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Limahl: curiosità e vita privata del cantante di “The Neverending Story”

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