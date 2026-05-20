Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 20 maggio 2026

Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di cronaca nera e persone scomparse. La puntata di mercoledì 20 maggio 2026 sarà trasmessa in diretta e tratterà diversi casi di scomparsa e di eventi legati a cronaca recente. La trasmissione si concentrerà su storie di persone che non sono più state trovate e su situazioni ancora aperte o in fase di approfondimento.

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