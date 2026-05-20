Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 20 maggio 2026

Da superguidatv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di cronaca nera e persone scomparse. La puntata di mercoledì 20 maggio 2026 sarà trasmessa in diretta e tratterà diversi casi di scomparsa e di eventi legati a cronaca recente. La trasmissione si concentrerà su storie di persone che non sono più state trovate e su situazioni ancora aperte o in fase di approfondimento.

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Nuova diretta stasera di “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della puntata di stasera, mercoledì 20 maggio 2026, su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 20 maggio 2026. Stasera, mercoledì 20 maggio 2026  dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 20 maggio 2026, inizia con la scomparsa di Riccardo Branchini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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