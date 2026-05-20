Questa sera, mercoledì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3, Chi l’ha visto? torna a occuparsi di alcuni casi irrisolti che tengono con il fiato sospeso famiglie e telespettatori. Tra questi, la vicenda di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre 2024, rimane al centro dell’attenzione con un nuovo e amaro colpo di scena. Riccardo uscì di casa poco dopo mezzanotte al volante dell’auto della madre e non fece più ritorno. Il giorno seguente il veicolo fu ritrovato nei pressi dell’ invaso del Furlo, con i vestiti e i documenti del ragazzo all’interno. Nella sua cameretta era stato rinvenuto un messaggio, poi sequestrato e secretato dalla Procura di Urbino, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Chi l’ha visto? 20 maggio: Branchini, diga non svuotata e casi irrisolti

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Ritrovato purtroppo senza vita il ragazzo che ieri si era allontanato in provincia di #Rieti con un quad. Corpo ritrovato durante le ricerche al confine con Abruzzo. Condoglianze ai familiari, che avevano pubblicato un appello su sito e social di Chi l’ha visto?. # x.com

Sembra che #Obsession abbia $2M di anteprime. Chi l'ha visto l'ha adorato, con punteggi di uscita MOLTO ALTI per un film horror. Mi aspettavo un weekend di ~$10M, ma ora potrebbe arrivare a metà dei teenager grazie a un forte passaparola. reddit

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