Garlasco torna a Chi l’ha visto? | stasera su Rai 3 nuove piste e casi irrisolti

La puntata di "Chi l'ha visto?" torna sul caso Garlasco con nuove ipotesi investigative e aggiornamenti inediti. Spazio anche ad altri casi irrisolti e alle segnalazioni del pubblico in diretta su Rai 3. Questa sera mercoledì 6 maggio alle 21:20 su Rai 3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli torna sull'omicidio di Chiara Poggi. Le novità del caso saranno al centro della puntata, la trasmissione ricostruirà gli ultimi sviluppi e le nuove ipotesi investigative. A seguire il caso ricina a Campobasso e l'inchiesta su Pamela Genini Indagini sul caso Chiara Poggi: possibile svolta nelle nuove ipotesi della Procura Le indagini sulla morte di Chiara Poggi potrebbero essere a una svolta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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