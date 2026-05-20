Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 20 maggio 2026
Stasera, mercoledì 20 maggio, va in onda su Rai 3 “Chi l'ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Il programma si concentra su alcuni casi irrisolti, analizzando le ricostruzioni, le contraddizioni e le piste investigative che non hanno portato a risposte definitive. La trasmissione torna a occuparsi di situazioni che coinvolgono persone scomparse e altre vicende giudiziarie, offrendo aggiornamenti sulle indagini in corso e sulle testimonianze raccolte. La puntata sarà trasmessa in prima serata, come di consueto.
In onda oggi, mercoledì 20 maggio, in prima serata su Rai 3, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli “Chi l'ha visto?" ricostruisce fatti, contraddizioni e piste investigative rimaste senza una risposta definitiva. Cronaca, indagine e memoria per storie che continuano a dividere. 🔗 Leggi su Today.it
Chi l'ha visto, stasera in tv le anticipazioni e i casi del 13 maggio 2026
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Ritrovato purtroppo senza vita il ragazzo che ieri si era allontanato in provincia di #Rieti con un quad. Corpo ritrovato durante le ricerche al confine con Abruzzo. Condoglianze ai familiari, che avevano pubblicato un appello su sito e social di Chi l’ha visto?. # x.com
Nella prossima puntata di Chi l’ha visto? Uccise a Pollena Trocchia: L’assassino aveva già colpito? E’ un serial killer? Mercoledì #20maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI]? https://www.chilhavisto.rai.it/dl/cl facebook
Sembra che #Obsession abbia $2M di anteprime. Chi l'ha visto l'ha adorato, con punteggi di uscita MOLTO ALTI per un film horror. Mi aspettavo un weekend di ~$10M, ma ora potrebbe arrivare a metà dei teenager grazie a un forte passaparola. reddit
Nella puntata di oggi, Federica Sciarelli affronterà la scomparsa di Riccardo Branchini e il caso di Tony DragoStasera, mercoledì 20 maggio 2026, nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi da Riccardo Branchini fino a Tony Drago. gazzetta.it
Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 13 maggio 2026Mercoledì 13 maggio 2026 in prima serata alle ore 21,20 su Rai3 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Federica Sciarelli. Vediamo i temi principa ... radiomusik.it