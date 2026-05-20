Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 20 maggio 2026

Stasera, mercoledì 20 maggio, va in onda su Rai 3 “Chi l'ha visto?” condotto da Federica Sciarelli. Il programma si concentra su alcuni casi irrisolti, analizzando le ricostruzioni, le contraddizioni e le piste investigative che non hanno portato a risposte definitive. La trasmissione torna a occuparsi di situazioni che coinvolgono persone scomparse e altre vicende giudiziarie, offrendo aggiornamenti sulle indagini in corso e sulle testimonianze raccolte. La puntata sarà trasmessa in prima serata, come di consueto.

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