Chi l’ha? | misteri tra la diga Furlo Pollena Trocchia e Tony Drago
Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse questioni legate a eventi e indagini nelle aree della diga Furlo e di Pollena Trocchia. La tutela della riserva naturale vicino alla diga ha impedito alcune operazioni di ricerca, suscitando interrogativi sulle motivazioni legate alla protezione dell'area. Contestualmente, emergono dubbi sulle dichiarazioni di un imputato coinvolto in un caso a Pollena Trocchia, poiché alcune prove sembrano contraddire le sue affermazioni. La situazione resta al centro di un interesse pubblico che coinvolge aspetti legali e ambientali.
? Domande chiave Perché la tutela della riserva naturale blocca le ricerche alla diga Furlo?. Quali prove suggeriscono che l'imputato di Pollena Trocchia abbia mentito?. Perché la Corte Europea ha dichiarato insufficienti le indagini su Tony Drago?. Come possono i nuovi testimoni riaprire il caso del militare morto?.? In Breve Blocco svuotamento diga Furlo per tutela riserva naturale e protezione fauna ittica.. Graffi sui polsi imputato Pollena Trocchia suggeriscono resistenza delle due vittime.. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara insufficienti indagini morte militare Tony Drago.. Contatti Rai 3 tramite WhatsApp al numero 345 313 1987 o email 8262@rai. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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