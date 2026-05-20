Chi l’ha? | misteri tra la diga Furlo Pollena Trocchia e Tony Drago

Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse questioni legate a eventi e indagini nelle aree della diga Furlo e di Pollena Trocchia. La tutela della riserva naturale vicino alla diga ha impedito alcune operazioni di ricerca, suscitando interrogativi sulle motivazioni legate alla protezione dell'area. Contestualmente, emergono dubbi sulle dichiarazioni di un imputato coinvolto in un caso a Pollena Trocchia, poiché alcune prove sembrano contraddire le sue affermazioni. La situazione resta al centro di un interesse pubblico che coinvolge aspetti legali e ambientali.

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