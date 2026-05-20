Chi ha vinto il Grande Fratello Vip | il riassunto della finale 19 maggio
Il 19 maggio si è conclusa la stagione del Grande Fratello Vip, il reality show trasmesso da Canale 5. La finale ha visto la partecipazione dei concorrenti ancora in gara, con il pubblico chiamato a decretare il vincitore. La conduttrice dello show, affiancata dalle opinioniste in studio, ha presentato l’ultima puntata. Durante la serata sono stati annunciati i risultati e il nome del vincitore, al termine di una diretta che ha coinvolto i telespettatori.
Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it
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