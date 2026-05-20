Chi ha vinto il Grande Fratello Vip | il riassunto della finale 19 maggio

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio si è conclusa la stagione del Grande Fratello Vip, il reality show trasmesso da Canale 5. La finale ha visto la partecipazione dei concorrenti ancora in gara, con il pubblico chiamato a decretare il vincitore. La conduttrice dello show, affiancata dalle opinioniste in studio, ha presentato l’ultima puntata. Durante la serata sono stati annunciati i risultati e il nome del vincitore, al termine di una diretta che ha coinvolto i telespettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chi vincerà il /

Video Chi vincerà il ? /

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: eliminato Raimondo Todaro, chi vincerà tra Alessandra e AntonellaTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara...

Grande Fratello Vip, riassunto finale 19 maggio: il segreto di Lucia, Raimondo vola in finaleTempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara...

grande fratello vip chi ha vinto ilChi è vincitore Grande Fratello Vip 2026| Eliminata Lucia Ilardo a sopresa! Sfida Alessandra e Antonella?Vincitore Grande Fratello Vip 2026: in questa finale sono Alessandra Mussolini e Antonella Elia le super favorite per la finale ma attenti agli outsider ... ilsussidiario.net

grande fratello vip chi ha vinto ilGrande Fratello Vip 2026, vincitore: chi ha vinto la finaleGrande Fratello Vip 2026, vincitore: chi ha vinto la finale in programma stasera, 19 maggio 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web