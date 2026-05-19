Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | il segreto di Lucia Raimondo vola in finale

Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5. La conduttrice Ilary Blasi ha presentato la puntata finale, accompagnata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata sono stati svelati alcuni segreti dei concorrenti e sono stati annunciati i finalisti, tra cui Raimondo, che ha raggiunto la fase conclusiva del programma. Un altro elemento saliente riguarda il segreto di una delle concorrenti, Lucia.

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