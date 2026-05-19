Grande Fratello Vip riassunto finale 19 maggio | il segreto di Lucia Raimondo vola in finale
Il 19 maggio si è conclusa l’edizione del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5. La conduttrice Ilary Blasi ha presentato la puntata finale, accompagnata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata sono stati svelati alcuni segreti dei concorrenti e sono stati annunciati i finalisti, tra cui Raimondo, che ha raggiunto la fase conclusiva del programma. Un altro elemento saliente riguarda il segreto di una delle concorrenti, Lucia.
Tempo di finale per il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e commentato in studio dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo diverse settimane - precisamente sessantatrè giorni - e la decisione di Mediaset di allungare il programma. 🔗 Leggi su Today.it
Grande Fratello Riassunto Semifinale 8 Dicembre ecco quello che non avete visto.
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