Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026 | la vincitrice è Alessandra Mussolini seconda Antonella Elia | Video Mediaset

Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, le due finaliste, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, hanno vissuto il momento dello spegnimento delle luci, che rappresenta la conclusione del percorso nel reality. Al termine della trasmissione, è stata annunciata la vincitrice della edizione, con Alessandra Mussolini che ha ottenuto la vittoria, mentre Antonella Elia si è classificata seconda. La finale si è svolta davanti a un pubblico televisivo, con i concorrenti che hanno ricevuto il risultato finale.

Chi ha vinto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026?. Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 spetta alla due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini vivere il momento più emozionante all’interno della casa: lo spegnimento delle luci. Le due finaliste con la voce rotta dall’emozione rivivono alcuni dei momenti più belli vissuti all’interno della casa, mentre Ilary Blasi comunica alle finaliste di raggiungerla in studio per scoprire l’ultimo verdetto. Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026: battuta Antonella Elia. Antonella Elia e Alessandra Mussolini, le due super finaliste del Grande Fratello Vip 2026 arrivano in studio per un confronto con le opinioniste. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista

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