Al Grande Fratello Vip 2026 si è consumato un nuovo episodio di tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Dopo un confronto con un’altra concorrente, l’arrivo di Elia nel salone ha fatto scattare nuovamente lo scontro tra le due donne, con quest’ultima che ha definito il comportamento dell’altra “respingente”. La discussione si è svolta davanti alle telecamere, suscitando l’interesse dei telespettatori.

Al Grande Fratello Vip 2026 proseguo lo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Dopo il confronto tra la ex politica e Adriana Volpe, l’arrivo della Elia nel salone accende ancora di più gli animi. Scontro Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026. Tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini non scorre buon sangue ed entrambe non perdono occasione per confermarlo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026. Se da un lato però la Elia non stuzzica, la Mussolini non perde occasione per punzecchiarla. Durante lo scontro tra la Mussolini e Adriana Volpe, la Elia chiamata a dire la sua precisa: “ Alessandra ora ha trovato un pretesto per attaccare e fa ridere, tutto per una cavolata è pretestuoso “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia: “è respingente” | Video Mediaset

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe e Antonella Elia: “non escono lacrime a loro due!” | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia.

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