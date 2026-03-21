Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini e il tatuaggio segreto | Antonella Elia l’ha visto | Video Mediaset

Durante i primi giorni del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini si è resa protagonista di diverse confessioni. Tra queste, ha parlato di un tatuaggio “segreto” che avrebbe e che, secondo quanto affermato, Antonella Elia avrebbe visto. Il suo racconto ha attirato l’attenzione dei coinquilini, creando un momento di discussione all’interno della casa.

Alessandra Mussolini è tra le indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2026 e durante i primi giorni si è lasciata andare a diverse confessioni. Una di queste riguarda un tatuaggio segreto che ha deciso di fare nelle parti intime! Alessandra Mussolini confessione al Grande Fratello Vip 2026: “ho un tatuaggio lì, che dolore!”. L’ingresso di Alessandra Mussolini nella casa del GF VIP 2026 non è passato inosservato conquistando sin da subito l’attenzione del pubblico. La ex parlamentare ha raccontato così a Ilary Blasi i primi giorni trascorsi nella casa: “ sono andati per me bene, mi sono divertita. C’è stato il pianto isterico, poi le risate, tutto carino”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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