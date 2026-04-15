Negli ultimi anni, il dibattito sulla regolamentazione delle intelligenze artificiali si è intensificato, portando a interrogarsi sulla possibilità di creare una

Sul sito della Anthropic c’è un documento che si chiama Claude’s constitution (la costituzione di Claude). È una lettura molto interessante e raccomandata per chiunque voglia approfondire gli aspetti più politici, filosofici ed etici delle intelligenze artificiali. Con questo documento la Anthropic prova a definire il carattere, i valori e i limiti del suo modello linguistico: Claude deve essere, nell’ordine, sicuro, etico, conforme alle linee guida della Anthropic e davvero utile per chi lo usa. Il testo insiste molto su concetti come onestà, trasparenza, rifiuto della manipolazione, prevenzione dei danni gravi, rispetto della supervisione umana e attenzione alle conseguenze sociali delle intelligenze artificiali.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Ha senso una costituzione delle intelligenze artificiali?

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La guerra delle intelligenze artificialiIl 2 marzo 2026 la OpenAi ha sostituito la Anthropic nella fornitura di modelli di ia per il dipartimento della guerra (dal 2025 è questo il nome del...

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