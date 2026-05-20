Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile nuovo interprete di James Bond. Tra i nomi che circolano c’è quello di Tom Francis, un attore che potrebbe presto entrare nel radar delle produzioni dedicate all’agente segreto. La saga di 007 ha dato vita a numerosi volti nel corso degli anni, trasformando chi interpreta il ruolo in un’icona del cinema. Molti appassionati seguono con attenzione le eventuali novità riguardanti i prossimi protagonisti della serie.

Quello di James Bond è uno dei ruoli più ambiti del cinema. La saga di 007 trasforma ogni attore in un’icona e sono in parecchi, a Hollywood e dintorni, a sognare di poter interpretare la famosa spia inglese. Dopo la dipartita di Daniel Craig, che ha detto addio a Bond per dedicarsi a nuovi progetti, si cerca un sostituto all’altezza. E tra i nomi in lizza spunta anche un outsider: si tratta di Tom Francis il giovane che, se giocherà bene le proprie carte, potrebbe sbaragliare la concorrenza dei più grandi. Tom Francis, dal teatro allo streaming. Pur essendo piuttosto giovane, è nato nel 1999, Tom Francis può essere definito un attore vecchia scuola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Tom Francis, potrebbe essere lui il nuovo James Bond

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Every fragrances that are forbidden in the office Explained in 10 Minutes

Sullo stesso argomento

James Bond 26: Tom Francis il favorito? Tutto sul nuovo 007 tra candidati, regista e castingIl franchise di James Bond è in piena fase di rinnovamento e i tasselli del puzzle cominciano lentamente ad andare al loro posto.

Spunta a sorpresa un nome quasi sconosciuto nel mondo del cinema per interpretare il prossimo James Bond: tutto sul 26enne Tom FrancisSpunta a sorpresa un nome quasi sconosciuto nel mondo del cinema per interpretare il prossimo James Bond.

Mentre la direttrice di casting ha rivelato quali sono i requisiti principali per il prossimo #JamesBond, spunta il nome di un nuovo possibile candidato nell'elenco: ma chi è #TomFrancis e perché potrebbe essere perfetto per questo ruolo? x.com

Chi è Tom Francis, l'attore candidato per il ruolo di James BondI provini che condurranno alla nomina del prossimo James Bond sul grande schermo sono entrati nel vivo e da diversi giorni la ricerca è nuovamente un argomento caldo tra i fan dei film della saga e gl ... tg24.sky.it

C’è un nuovo favorito per il ruolo di James Bond (e sembra perfetto): chi è Tom FrancisSpunta a sorpresa un nome quasi sconosciuto nel mondo del cinema per interpretare il prossimo James Bond: tutto sul 26enne Tom Francis ... amica.it