Chi è Tom Francis potrebbe essere lui il nuovo James Bond

Da dilei.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile nuovo interprete di James Bond. Tra i nomi che circolano c’è quello di Tom Francis, un attore che potrebbe presto entrare nel radar delle produzioni dedicate all’agente segreto. La saga di 007 ha dato vita a numerosi volti nel corso degli anni, trasformando chi interpreta il ruolo in un’icona del cinema. Molti appassionati seguono con attenzione le eventuali novità riguardanti i prossimi protagonisti della serie.

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Quello di James Bond è uno dei ruoli più ambiti del cinema. La saga di 007 trasforma ogni attore in un’icona e sono in parecchi, a Hollywood e dintorni, a sognare di poter interpretare la famosa spia inglese. Dopo la dipartita di Daniel Craig, che ha detto addio a Bond per dedicarsi a nuovi progetti, si cerca un sostituto all’altezza. E tra i nomi in lizza spunta anche un outsider: si tratta di Tom Francis il giovane che, se giocherà bene le proprie carte, potrebbe sbaragliare la concorrenza dei più grandi. Tom Francis, dal teatro allo streaming. Pur essendo piuttosto giovane, è nato nel 1999, Tom Francis può essere definito un attore vecchia scuola. 🔗 Leggi su Dilei.it

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