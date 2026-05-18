Un nome poco noto nel mondo del cinema è apparso come possibile candidato per interpretare il prossimo James Bond. Si tratta di un attore di 26 anni, di nome Tom Francis. La notizia ha suscitato curiosità tra gli appassionati, anche se finora non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui progetti futuri. La scelta di un volto sconosciuto per il ruolo ha attirato l’attenzione, ma resta tutto da vedere se verrà confermata o meno dall’industria cinematografica.

Spunta a sorpresa un nome quasi sconosciuto nel mondo del cinema per interpretare il prossimo James Bond. Lui si chiama Tom Francis, ha 26 anni ed è un attore britannico noto soprattutto per il lavoro in teatro. Secondo Variety, Francis avrebbe già fatto un provino per interpretare lo 007 a servizio di sua maestà. Il casting è affidato a Nina Gold, nome dietro i casting di Conclave, Hamnet e Star Wars: sarà lei a scegliere chi raccoglierà il testimone di Daniel Craig, che ha interpretato James Bond sino al 2021, anno in cui è uscito al cinema No Time to Die, detto da Cary Fukunaga. GUARDA LE FOTO James Bond, chi sarà il prossimo? Le foto degli attori papabili per diventare il nuovo 007. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Spunta a sorpresa un nome quasi sconosciuto nel mondo del cinema per interpretare il prossimo James Bond: tutto sul 26enne Tom Francis

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