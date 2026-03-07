Chi è l’ex marito di Manuela Arcuri Giovanni Di Gianfrancesco padre del figlio Mattia | Chi ti ama non ti tradisce

Giovanni Di Gianfrancesco è l’ex marito di Manuela Arcuri e padre del loro figlio Mattia. La coppia è apparsa insieme in alcune foto condivise su Instagram una settimana fa. Di Gianfrancesco è noto per aver avuto una relazione con l’attrice e per il legame con il figlio. La loro presenza insieme ha attirato l’attenzione dei media.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco insieme nelle foto pubblicate su Instagram una settimana fa. A distanza di qualche mese dalla notizia della separazione dall’ex marito, Manuela Arcuri è tornata a mostrarsi in sua compagnia. L’attrice e l’imprenditore sono volati a Dubai per una vacanza formato famiglia. Con loro anche il piccolo Mattia, il figlio nato 11 anni fa dalla loro relazione. Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco stavano insieme dal 2010. L’imprenditore romano aveva conquistato il cuore della popolare attrice, che nel 2014 era diventata madre del loro unico figlio. Nel luglio del 2022 la coppia aveva coronato il proprio sogno d’amore con un romantico matrimonio al Castello Odescalchi di Bracciano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

«È un momento tutto nuovo per me, sto ricominciando da capo», racconta Manuela Arcuri nel suo ritorno in televisione. Sabato 7 marzo 2026, su Canale 5, torna Verissimo con Silvia Toffanin alla guida. Anche questa settimana il programma si sdoppia, portan - facebook.com facebook