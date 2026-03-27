Dopo la separazione dal marito, l’attrice ha raccontato che il figlio ha chiesto di incontrare il padre, aggiungendo che lui avrebbe sofferto meno della madre. La rottura tra i due è avvenuta recentemente e la donna sta cercando di gestire la situazione con attenzione. La famiglia si trova ancora a confrontarsi con le conseguenze della separazione.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità La fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco è una ferita ancora aperta che però Manuela Arcuri sta tentando di rimarginare. Per il bene suo, ma anche e soprattutto per quello del figlio Mattia che, a 11 anni, ha vissuto le conseguenze della decisione dei suoi genitori in modo sereno, come la stessa attrice ha raccontato in un'intervista al settimanale Gente. "Dopo il dolore che ho vissuto ora sto vivendo un momento di rinascita", ha raccontato Arcuri, oggi serena anche grazie al suo lavoro che ora la vede in promozione con il film 'Tradita' che segna il suo ritorno al cinema con un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Manuela Arcuri rivela la richiesta del figlio dopo la separazione dal marito: "Lui è quello che ha sofferto di meno"

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