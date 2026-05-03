Gaza annessa a Israele pistole e cappio in onore della pena di morte | così Itamar Ben-Gvir festeggia i 50 anni – Il video

In un evento che ha attirato l'attenzione, un politico israeliano ha celebrato il suo cinquantesimo compleanno con una festa che ha incluso simboli forti come una torta decorata con la sua immagine, un cappio dorato, una mappa della Grande Israele e due pistole. La celebrazione si è svolta in un contesto di forte tensione, con riferimenti alla Gaza annessa a Israele e alla pena di morte. Un video dell’evento è stato condiviso sui social.

Una torta su tre piani con la sua foto incorniciata, un grande cappio d’oro, una mappa della Grande Israele (Gaza e Cisgiordania incluse) e due pistole. È il dolce delle grandi occasioni con cui Itamar Ben-Gvir ha voluto festeggiare i suoi 50 anni, ad una festa svoltasi sabato sera nel villaggio di Emunim, nel sud di Israele. Per l’occasione il leader nazionalista di “Orgoglio ebraico” e ministro della Sicurezza nazionale ha invitato centinaia di ospiti – tra cui ministri, attivisti di destra e dirigenti della polizia. Sorrisi smaglianti per tutti, Ben-Gvir ha ricevuto anche la telefonata di auguri del premier Benjamin Netanyahu, con cui ha scherzato davanti agli invitati.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Israele, Ben Gvir compie 50 anni: per regalo riceve torte con il cappio della pena di morte ai palestinesiIl Ministro della Sicurezza israeliano compie 50 anni, e sua moglie alla festa porta una torta con sopra disegnato un cappio da impiccagione. Leggi anche: Israele, il ministro Ben Gvir brinda e festeggia per l’approvazione della legge sulla pena di morte