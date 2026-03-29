Secondo quanto riferito, il Milan sta valutando l'acquisto di Issa Doumbia, centrocampista del Venezia che gioca in Serie B. Il giornalista Nicolò Schira ha aggiornato sulla situazione di mercato, specificando che i rossoneri stanno seguendo da vicino il calciatore. Non sono stati forniti dettagli sul prezzo richiesto o sui numeri in campionato.

Mancano sempre meno partite al termine della stagione e il Milan ha iniziato seriamente a lavorare per il calciomercato. In arrivo Kostic, il Diavolo pensa anche a rinforzare altri ruoli del campo. Non solo Goretzka per il centrocampo, occhi anche su profili più giovani. Ne parla il giornalista Nicolò Schira. "Roma, Milan e Inter stanno monitorando il centrocampista del Venezia Issa Doumbia. La nazionale della Costa d'Avorio sta spingendo per convincerlo ad accettare la chiamata per i Mondiali, anche se Doumbia sogna la nazionale italiana e aspetta gli Azzurri". LEGGI ANCHE: Milan, occhi anche in Germania: colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nel mirino Issa Doumbia: ecco chi è, ruolo, prezzo e numeri in Serie B

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