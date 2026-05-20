Chi è il rapper Shindy | i figli Niko e Pablo la compagna e la sua inseparabile catena d' oro con Gesù

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Shindy, rapper tedesco di origine greca, conta circa 832mila follower su Instagram. Ha due figli, Niko e Pablo, e una compagna con cui condivide la vita. Tra i suoi oggetti più riconoscibili, una catena d’oro con un crocifisso, che si porta sempre addosso. La sua presenza sui social e le sue scelte personali sono spesso al centro dell’attenzione. La sua carriera musicale si è sviluppata negli ultimi anni e continua a essere attiva nel panorama musicale.

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Reggio Emilia, 20 maggio 2026 – Con 832mila follower su Instagram, Shindy è un rapper tedesco di origine greca. Il suo nome è Michael Conrad Schindler ed ha 38 anni. L’artista ha acquistato l’antico convento di Montefalcone nel Reggiano. I figli Niko e Pablo. Nel 2022 in un’intervista su  Hiphop.de, il rapper ha parlato della paternità raccontando dei due figli. “Il più piccolo si chiama Pablo e ha un anno, mentre il più grande si chiama Niko e ne ha sei”. Oggi avrebbero indicativamente circa 5 anni e 10 anni. Del più grande aveva sottolineato la passione per i ninja.  https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacail-rapper-shindy-compra-lantico-convento-di-montefalcone-voglio-far-crescere-qui-i-miei-figli-wst5koj2 L’importanza della famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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