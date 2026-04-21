Shiva chi è l’ex compagna Laura Maisano | età carriera i figli e lo sfogo dopo la terza paternità del rapper

L'ex compagna di Shiva, Laura Maisano, è stata recentemente al centro dell'attenzione dopo aver condiviso uno sfogo sui social riguardo alla sua vita privata. Shiva, noto rapper, ha avuto tre figli, e le sue vicende personali sono state oggetto di discussione pubblica. La relazione tra Shiva e Maisano, così come gli aspetti della loro famiglia, sono stati oggetto di attenzione da parte di fan e media, in un momento in cui il nome del rapper è sotto i riflettori anche per questioni legali e musicali.

Il nome di Shiva torna al centro dell’attenzione non solo per la musica e le vicende giudiziarie, ma anche per la sua vita privata, che nelle ultime ore ha acceso il dibattito sui social. La nascita del suo terzo figlio, Ethan, ha infatti scatenato la reazione dell’ex compagna Laura Maisano, madre dei piccoli Draco e Atlas. Una storia complessa, fatta di sentimenti, silenzi e parole pesanti, che ha riportato l’attenzione su una figura rimasta a lungo lontana dai riflettori. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Laura Maisano? Qual è il suo percorso personale e professionale? E cosa l’ha spinta a sfogarsi pubblicamente dopo la nuova paternità di Shiva? Per molto tempo, il nome di Laura Maisano è rimasto legato solo all’immagine di una ragazza riservata, lontana dal clamore mediatico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Shiva, chi è l’ex compagna Laura Maisano: età, carriera, i figli e lo sfogo dopo la terza paternità del rapper Notizie correlate Shiva diventato papà: chi è Laura Maisano, l’ex fidanzata del rapperQuando diventiamo fan di un personaggio famoso è facile interessarsi alla sua vita privata oltre che alla sua carriera. Leggi anche: Chi è l’ex di Shiva, Laura Maisano, e il triangolo con Michelle Fois (due figli nati a distanza di due mesi da due donne diverse) Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: C'è un possibile ritorno di fiamma tra Laura Maisano e Shiva ? Lei fa un gesto inaspettato!; Shiva dedica una canzone a Laura Maisano, rime super romantiche | La reazione dell’ex Michelle Fois; Michelle Fois, cosa sappiamo sulla madre del terzo figlio di Shiva; Come ha reagito Michelle Fois alle dediche di Shiva per Laura Maisano ? Lei fa un repost sospetto!. Shiva diventato papà: chi è Laura Maisano, l’ex fidanzata del rapperIl rapper ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventato papà per la terza volta, ma non dell’ex fidanzata Laura Maisano ... dilei.it Laura Maisano, chi è la ex compagna di Shiva: i figli Draco e Atlas | Poi il tradimentoLaura Maisano, chi è la ex compagna di Shiva: i figli Draco e Atlas avuti con il rapper. I due avrebbero rotto dopo un tradimento Nella vita sentimentale di Shiva, così come in quella musicale e non ... ilsussidiario.net