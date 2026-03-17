Fedez papà per la terza volta | ‘Chi’ conferma la gravidanza della compagna Giulia Honegger

Fedez si appresta a diventare padre per la terza volta. La gravidanza della compagna Giulia Honegger è stata confermata dal settimanale Chi. Dopo i due figli avuti con Chiara Ferragni, il rapper milanese e la sua attuale compagna sono insieme dalla scorsa estate. La notizia della nuova attesa è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Fedez starebbe per diventare di nuovo papà. Dopo Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese starerebbe per avere un terzo figlio dalla compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. Le voci di una gravidanza si erano rincorse già nelle scorse settimane e si erano intensificate durante i giorni del Festival di Sanremo, a cui Fedez ha partecipato per il secondo anno consecutivo, questa volta insieme a Marco Masini. Le indiscrezioni però non erano state confermate, cosa che è invece accaduta nelle ultime ore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) “ Chi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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