Cher compie 80 anni La storia della ‘Dea del pop’ | sei decenni di musica cinema e show biz

Oggi Cher compie 80 anni, un compleanno che segna un traguardo importante nella carriera di un’artista che ha attraversato oltre sei decenni di musica, cinema e spettacolo. La sua presenza nel mondo dello show business ha coinvolto numerose produzioni e pubblici diversi, consolidandosi come figura iconica del panorama artistico. La cantante e attrice ha continuato a esibirsi e a partecipare a progetti diversi, mantenendo attiva una carriera che si è evoluta nel tempo senza interruzioni.

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