Cher compie 80 anni La storia della ‘Dea del pop’ | sei decenni di musica cinema e show biz
Oggi Cher compie 80 anni, un compleanno che segna un traguardo importante nella carriera di un’artista che ha attraversato oltre sei decenni di musica, cinema e spettacolo. La sua presenza nel mondo dello show business ha coinvolto numerose produzioni e pubblici diversi, consolidandosi come figura iconica del panorama artistico. La cantante e attrice ha continuato a esibirsi e a partecipare a progetti diversi, mantenendo attiva una carriera che si è evoluta nel tempo senza interruzioni.
Oggi Cher compie 80 anni. Un traguardo che per molti artisti rappresenterebbe una celebrazione del passato, ma che per la “ Dea del pop ” sembra essere soltanto un’altra tappa di una carriera in continuo movimento. Con oltre sessant’anni di attività, più di cento milioni di dischi venduti, un Oscar, Grammy, Emmy e una capacità quasi unica di reinventarsi, Cher è diventata qualcosa di più di una cantante o di un’attrice: è un fenomeno culturale che continua ancora oggi a influenzare musica, moda e spettacolo. Da “I Got You Babe” alla nascita di un fenomeno. La storia di Cher inizia negli anni Sessanta, quando la giovane Cherilyn Sarkisian incontra Sonny Bono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Back in the 80s,her stepmom sells her to a poor man—who turns out to be a future billionaire!
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