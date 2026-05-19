Un calciatore italiano, ex giocatore del Bologna, ha conquistato la Premier League con l'Arsenal. Con questa vittoria, si aggiunge a una lista di italiani che hanno raggiunto questo traguardo nel massimo campionato inglese. La sua presenza nel club e il successo ottenuto rappresentano un risultato importante nella carriera di chi ha vestito la maglia azzurra e ha competuto in uno dei tornei più competitivi al mondo. La vittoria si inserisce in una serie di traguardi raggiunti da italiani nel calcio internazionale.

Calafiori è il sesto italiano ad aver vinto la Premier League. In questa stagione ha totalizzato 25 presenze in campionato, condite da un gol e due assist. Ma chi c'è riuscito prima di lui? Nel 202425 Chiesa colleziona sei presenze, senza mai segnare o fornire assist. Complessivamente, solo 104 i minuti giocati in campionato con la maglia dei Reds, pur riuscendo così a superare la soglia delle 5 presenze, il minimo per entrare negli almanacchi. Nella stagione 201617 il Chelsea di Antonio Conte vince la Premier con 93 punti e la terza miglior difesa. Dietro di lui arrivarono Tottenham e Manchester City. Come dimenticare la straordinaria favola del Leicester di Sir Claudio Ranieri, che nel 201516 conquista il titolo con 81 punti, arrivando davanti a Arsenal e Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calafiori vince la Premier League con l'Arsenal: ecco tutti gli italiani che ci sono riusciti

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Calafiori Scorpion Kick Saves Arsenal

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