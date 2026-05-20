Chelsea – Tottenham 2-1 | resoconto risultato e gol mentre i Blues mandano la lotta per la retrocessione all’ultima giornata

Nella partita tra Chelsea e Tottenham, i Blues hanno vinto 2-1. La sfida si è svolta il 19 maggio 2026, con i gol segnati durante l’incontro. La vittoria di oggi ha modificato le posizioni in classifica, lasciando la lotta per la retrocessione aperta fino all’ultima giornata. I risultati di questa partita sono diventati l’argomento principale di discussione tra gli appassionati di calcio online. La partita si è conclusa con il Chelsea che ha ottenuto i tre punti, influenzando la posizione delle due squadre in classifica.

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