Chelsea – Tottenham 2-1 | resoconto risultato e gol mentre i Blues mandano la lotta per la retrocessione all’ultima giornata
Nella partita tra Chelsea e Tottenham, i Blues hanno vinto 2-1. La sfida si è svolta il 19 maggio 2026, con i gol segnati durante l’incontro. La vittoria di oggi ha modificato le posizioni in classifica, lasciando la lotta per la retrocessione aperta fino all’ultima giornata. I risultati di questa partita sono diventati l’argomento principale di discussione tra gli appassionati di calcio online. La partita si è conclusa con il Chelsea che ha ottenuto i tre punti, influenzando la posizione delle due squadre in classifica.
2026-05-19 23:17:00 Il web non parla d’altro: Il Chelsea ha aumentato le sue speranze di qualificazione europea con una drammatica vittoria per 2-1 sul Tottenham allo Stamford Bridge, mentre gli Spurs si sono trovati ad affrontare un’ultima giornata nervosa nella corsa alla sopravvivenza della Premier League. Enzo Fernandez ha portato i padroni di casa in vantaggio a metà del primo tempo prima che Andrey Santos raddoppiasse il vantaggio del Chelsea dopo l’intervallo. Richarlison ne ha tirato indietro uno nel finale per impostare un finale teso, ma il Tottenham non è riuscito a trovare il pareggio nonostante la forte pressione sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Chelsea vs Tottenham | The Match Couldn't Have Been Easier for The Blue
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