Chelsea – Nottingham Forest 1-3 | resoconto risultato e gol mentre i Blues perdono sei partite consecutive

Il Nottingham Forest ha conquistato una vittoria per 3-1 contro il Chelsea allo Stamford Bridge, portando a sei le sconfitte consecutive dei Blues in campionato. La partita si è conclusa con tre gol ospiti, mentre il Chelsea ha segnato un solo gol. La sconfitta prosegue il momento difficile della squadra di casa, che continua a lottare con il rendimento in questa stagione di Premier League.

2026-05-04 18:15:00 Breaking news: Il Nottingham Forest si è esibito in modo spietato allo Stamford Bridge battendo il Chelsea 3-1, approfondendo la miserabile corsa dei padroni di casa e facendo un passo significativo verso la sopravvivenza della Premier League. La foresta stordisce presto il Chelsea. Il tono è stato dato in due minuti quando il Nottingham Forest ha segnato con il suo primo attacco significativo. Dilane Bakwa supera Marc Cucurella sulla destra e consegna un cross per Taiwo Awoniyi, che si stacca dal suo marcatore e sferra un colpo di testa all’incrocio dei pali. Il Chelsea tenta di reagire e va vicino al gol con Enzo Fernandez, il cui rasoterra fa tremare il palo, ma la fragilità difensiva viene presto messa a nudo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

West Ham 1-2 Nottingham Forest | Premier League Highlights

Notizie correlate

Sunderland – Nottingham Forest 0-5: resoconto, risultato e gol mentre i Tricky Trees stordiscono lo Stadium of Light2026-04-24 23:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Nottingham Forest ha prodotto una...

Leggi anche: Nottingham Forest – Aston Villa 1-0: resoconto, risultato e gol mentre i Tricky Trees guadagnano il vantaggio dell’andata

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pronostico Chelsea-Nottingham Forest: analisi e probabili formazioni 04/05/2026 Premier League; Chelsea-Nottingham Forest: pronostici Premier League, migliori scommesse e quote; Pronostico Chelsea-Nottingham Forest: analisi, quote e consigli; Europa League: il Nottingham Forest vince il derby con l'Aston Villa. Grifo non basta, Friburgo ko.

Premier League, pronostico Chelsea-Nottingham Forest: cosa scegliere tra Goal e No GoalIl primo dei due posticipi di Premier League in programma lunedì va in scena ad un orario insolito (le 16) per un giorno feriale. Il Chelsea riceve il Nottingham Forest e avrebbe necessità di invertir ... tuttosport.com

Chelsea battuto in casa dal Nottingham Forest e in caduta libera. Ora tocca al Manchester CitySesto ko di fila in Premier League per i londinesi, colpo salvezza per la squadra di Pereira prima dell'Europa League. Nel posticipo Guardiola fa visita all'Everton ... corrieredellosport.it

#Chelsea battuto in casa dal #NottinghamForest e in caduta libera. Ora tocca al #ManchesterCity x.com

Il Chelsea sfida il Nottingham Forest a Stamford Bridge: riusciranno i Blues a interrompere la serie negativa o il Forest conquisterà punti preziosi https://tinyurl.com/9ca6mrmw - facebook.com facebook