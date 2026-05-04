Aston Villa – Tottenham 1-2 | resoconto risultato e gol mentre gli ospiti escono dalla zona retrocessione

Il Tottenham ha vinto 2-1 contro l’Aston Villa, conquistando una posizione più sicura in classifica e uscendo dalla zona retrocessione della Premier League. La partita si è conclusa con due gol degli ospiti e uno dei padroni di casa, mentre nel finale i padroni di casa hanno tentato di riaprire il match senza riuscirci. La vittoria permette alla squadra di mantenere due vittorie consecutive e di salire a un punto sopra il West Ham.

2026-05-03 22:05:00 Il web non parla d’altro: Il Tottenham è uscito dalla zona retrocessione della Premier League con una decisiva vittoria per 2-1 sull’Aston Villa, resistendo nonostante uno spavento nel finale per ottenere vittorie consecutive che li portano un punto sopra il West Ham. Gli Spurs prendono il controllo con un’azione dominante nel primo tempo. Il Tottenham ha dato presto il tono con una stampa aggressiva, sconvolgendo un’Aston Villa che non ha mai trovato il ritmo. La loro pressione ha dato i suoi frutti al 12?, quando Conor Gallagher ha approfittato di un passaggio lento, preparandosi prima di sferrare un potente tiro attraverso i corpi e nell’angolo inferiore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Aston Villa slice through Tottenham in a matter of moments #Football #Shorts #EmiratesFACup

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