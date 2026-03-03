Alfonso Signorini | la fine di un’era per l’editoria italiana

Alfonso Signorini, noto giornalista italiano, ha annunciato di aver deciso di lasciare il suo ruolo nel mondo dell’editoria. Dopo anni di attività nel settore, ha spiegato di voler intraprendere un nuovo percorso personale, senza fornire dettagli sulle motivazioni specifiche di questa scelta. La sua decisione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama mediatico italiano, con un impatto evidente sul settore.

Il celebre giornalista Alfonso Signorini ha deciso di intraprendere un nuovo cammino personale, svelando i motivi profondi che lo hanno spinto a una scelta così radicale e inaspettata dopo decenni di successi La notizia chiude un’epoca dell’editoria italiana: Alfonso Signorini lascia la guida di Chi dopo quasi trent’anni. Un addio che non ha il sapore del colpo di scena, ma quello più profondo delle scelte meditate, maturate lontano dai riflettori, in quel tempo sospeso che per molti ha coinciso con la pandemia e con una silenziosa rivoluzione interiore. Nell’editoriale che accompagna l’uscita in edicola, il direttore racconta di aver iniziato allora a percepire un mutamento sottile, una crepa nelle priorità di sempre: il lavoro, centro assoluto della sua vita, non occupava più lo stesso posto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Alfonso Signorini, dopo le accuse di Corona arriva il comunicato stampa di Mediaset: “Abbiamo il dovere di tutelare la nostra reputazione. Accogliamo la decisione di Alfonso Signorini di sospendere il suo impegno”A comunicare ufficialmente la scelta sono stati i legali del conduttore, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che hanno assunto la sua...

Leggi anche: Alfonso Signorini, la decisione choc: non era immaginabile. È finita malissimo dopo lo scandalo

Contenuti utili per approfondire Alfonso Signorini

Temi più discussi: Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi: Comincio una nuova vita; Signorini dice addio ai lettori di Chi, 'è il momento di farlo'; Caso Signorini, Fabrizio Corona in Tribunale per il ricorso contro il blocco di Falsissimo; Il velo di Signorini: quando l'ipocrisia non ha vergogna - Gabriele Parpiglia.

Alfonso Signorini lascia ‘Chi’: la decisione è legata a Fabrizio Corona? L'annuncioAlfonso Signorini lascia Chi dopo due decenni: un addio meditato tra gratitudine e nuovi orizzonti. Ecco le sue parole. notizie.it

Alfonso Signorini lascia Chi e ripensa il proprio ruolo nel gossipL’addio di Alfonso Signorini a Chi tra scelte personali e silenzi mediatici Chi: Alfonso Signorini, direttore storico del settimanale Chi. Che cosa: l ... assodigitale.it

"Alfonso voleva provare a baciarmi e a toccarmi. Mi ha messo la lingua in bocca e mi ha toccato" Le videochiamate, le foto, la promessa del reality: il racconto dell’approccio tra Vito Coppola e Alfonso Signorini. Corona è in fiume in piena a Falsissimo e attacc - facebook.com facebook

Dopo lo scandalo, Alfonso Signorini dice addio ai lettori di Chi: «è il momento di farlo» - News x.com