Chase sbarca in Germania | risparmio al 4% per sfidare le banche

Una grande banca statunitense ha annunciato l'ingresso nel mercato tedesco, offrendo un tasso di interesse del 4% sui depositi. La mossa mira a conquistare clienti nel settore dei risparmi e a sfidare le banche locali più consolidate. L’arrivo di questa istituzione ha suscitato discussioni sulle possibili ripercussioni per le banche tedesche esistenti, in particolare per quelle con un ruolo dominante nel settore finanziario. La strategia di questa banca americana si concentra sul proporre offerte competitive per attrarre nuovi clienti.

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? Domande chiave Come cambierà il mercato tedesco con l'arrivo di questo colosso americano? Quali sono i rischi reali per le banche tradizionali come Deutsche Bank? Perché Chase punta tutto su un tasso promozionale così aggressivo? Come farà JPMorgan a trasformare i risparmiatori in clienti ricorrenti??? In Breve Rendimento promozionale del 4% per quattro mesi, poi tasso variabile al 2%. Hub tecnologico a Berlino con oltre 150 specialisti guidati da Daniel Llano Manibardo. Obiettivo espansi . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chase sbarca in Germania: risparmio al 4% per sfidare le banche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Francia e Germania contro Von der Leyen che limita le banche nei prestiti di denaroProprio nei giorni in cui cresce la propaganda a favore di «più Europa!», si manifestano evidenti segnali di sgretolamento di tutto l’assetto... Golf Caiolo: le banche cedono le quote al turismo localeNel cuore della Valtellina, proprio a Caiolo, si sta compiendo una trasformazione strutturale che ridefinisce il futuro del Valtellina Golf Club. JPMorgan alla conquista della Germania, Chase offre subito conto deposito al 4%Il grande annuncio di JPMorgan, che lancia finalmente la sua banca retail Chase in Germania. Subito l'offerta del conto deposito al 4%. money.it Banche, Jp Morgan entra nel mercato tedesco con Chase e offre un tasso d’interesse del 4% per quattro mesiDopo il Regno Unito, la banca digitale di Jp Morgan sbarca anche in Germania con un conto di risparmio. Entro il 2028 si aggiungeranno conti correnti, investimenti e prodotti di prestito ... milanofinanza.it