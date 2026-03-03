francia e germania contro von der leyen che limita le banche nei prestiti di denaro

I ministri dell’Economia di Francia e Germania hanno inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo di semplificare le regole sui prestiti bancari. La loro richiesta mira a rendere più facile per famiglie e imprese ottenere finanziamenti, sostenendo che i regolamenti attuali sono troppo complessi. La decisione arriva mentre si discute di come migliorare l’accesso al credito nel mercato europeo.

Proprio nei giorni in cui cresce la propaganda a favore di «più Europa!», si manifestano evidenti segnali di sgretolamento di tutto l’assetto istituzionale della Ue e sono proprio gli Stati membri a stimolare questo processo. Da Parigi, Roma e Berlino arrivano forti segnali di insoddisfazione verso l’operato della Commissione guidata da Ursula von der Leyen e la sua capacità di fornire risposte rapide ed efficaci per la tutela degli interessi economici delle principali potenze economiche. L’applicazione provvisoria del Mercosur da parte della Commissione - su pressione di Germania e Italia, superando la contrarietà della Francia - è solo l’ultimo episodio. 🔗 Leggi su Laverita.info

