Nel comune di Caiolo, nel cuore della Valtellina, le banche hanno ceduto le quote del Valtellina Golf Club al settore turistico locale. Questa operazione rappresenta un passaggio importante per la gestione del golf club, che ora passa sotto il controllo di realtà legate al turismo della zona. La modifica nella proprietà riguarda direttamente l’organizzazione e la direzione del circolo di golf.

Nel cuore della Valtellina, proprio a Caiolo, si sta compiendo una trasformazione strutturale che ridefinisce il futuro del Valtellina Golf Club. In questa giornata di mercoledì 11 marzo 2026, due importanti istituti finanziari, la Banca Popolare di Sondrio facente parte del Gruppo BPER e la Crédit Agricole Italia, hanno firmato un accordo per trasferire gratuitamente le loro quote societarie alla Valtellina Turismo scarl. Questa operazione non è una semplice cessione di beni, ma un atto di responsabilità verso la collettività locale, con l’obiettivo esplicito di valorizzare il patrimonio turistico e sportivo della regione. Il campo da golf di Caiolo, attivo dal 1998 e gestito attualmente dall’Asd Valtellina Golf and Country Club, rappresenta molto più di un impianto sportivo; è un asset strategico per Sondrio e l’intera provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golf Caiolo: le banche cedono le quote al turismo locale

