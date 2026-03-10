Chanel Totti la raccomandata inaugura Pechino Express in total denim

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha partecipato alla conferenza stampa di

Pechino Express"segna il debutto in tv di Chanel Totti (I raccomandati). La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti era in conferenza stampa con un denim look. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chanel Totti a Pechino Express: “Raccomandata? Fino a un certo punto”Chanel Totti racconta tante sfaccettature, dall'esordio in tv con Pechino Express che "non era nei suoi piani", fino alla separazione dei genitori...

Chanel Totti debutta in TV da “raccomandata” a Pechino Express e parla della separazione dei suoi: “La gente straparla”Il panorama televisivo italiano si prepara a un esordio destinato a far discutere: Chanel Totti, la secondogenita dell’ex capitano della Roma...

Temi più discussi: Chanel Totti raccomandata? Lei risponde e parla del futuro in tv: Non mi hanno spianato la strada; Sono simile a mamma, mi piace dare ordini. Chanel Totti debutta a Pechino Express; Chanel Totti: La separazione di papà e mamma non è stata facile. Io e Cristian abbiamo protetto Isabel. Tv? Non voglio seguire Ilary Blasi; Chanel Totti: Vivere la separazione dei miei non è stato facile. Io e Cristian abbiamo protetto Isabel. Tv? Non voglio seguire mia...

Chanel Totti a Pechino Express: il retroscena sul rapporto con papà FrancescoChanel Totti partecipa a Pechino Express con Filippo Laurino: esperienza personale, sfide in Asia e nessuna carriera tv prevista per ora. serial.everyeye.it

Chanel Totti debutta a Pechino Express: «Sono come mamma, mi piace dare ordini. La separazione dei miei? Ho protetto Isabel»Di fronte: gli occhi azzurri di famiglia e un viso pulito, senza trucco. Da dietro: lunghi capelli castani e sneakers che sfoggiano la scritta a caratteri cubitali Chanel. Un brand ... ilmattino.it

