Chi è Filippo Laurino il raccomandato in coppia con Chanel Totti a Pechino Express 2026

Filippo Laurino, 23 anni, nato il 15 dicembre 2002, è stato presentato come amico d'infanzia di Chanel Totti e come suo compagno a Pechino Express 2026. La coppia partirà in onda su Sky e Now da giovedì 12 marzo. Laurino ha già partecipato a questa trasmissione, che vede insieme lui e la Totti in una competizione di viaggio.

Filippo Laurino ha 23 anni, è nato il 15122002, è stato presentato come "amico d'infanzia" di Chanel e sua spalla a Pechino Express 2026, in partenza su Sky e Now da giovedì 12 marzo. Amante dei viaggi e della natura, ha un profilo Instagram abbastanza defilato. Sua mamma è la storica manager di Ilary, Graziella Lopedota, fondatrice dell’agenzia Notoria, di cui fanno parte anche Hunziker e Toffanin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Chanel Totti e Filippo Laurino insieme a Pechino Express: "Vogliamo vincere!"Filippo Laurino e Chanel Totti parteciperanno alla prossima edizione di Pechino Express con il nome di "I Raccomandati".

Chanel Totti tra i protagonisti di Pechino Express 2026: i primi spoilerPer anni, prima ancora della sua stessa nascita, tutti hanno parlato di lei in ogni modo possibile e un po’ a tutti sembra di conoscerla da sempre.

Altri aggiornamenti su Filippo Laurino

Temi più discussi: Chanel Totti: Cosa ho preso da papà? Il fisico, che non si vede?; Pechino Express: ecco le coppie che dal 12 marzo attraverseranno l'Estremo Oriente; Pechino Express, si riparte. Anche Chanel Totti in viaggio verso l’Oriente; Pechino Express, Chanel Totti 'pigra' e Francesco Paolantoni show: tutto sulla nuova stagione.

Chanel Totti e Filippo Laurino a Pechino Express 2026: chi sono i Genitori e il Segreto de I RaccomandatiScopri chi sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia concorrente di Pechino Express 2026. Tutte le curiosità su età, cosa hanno fatto e di chi sono figli. piudonna.it

Pechino Express, Chanel Totti in coppia con Filippo Laurino: l’intervista prima della messa in ondaChanel Totti e Filippo Laurino si sono raccontati prima delle puntate di Pechino Express, in onda a marzo su Sky. mondotv24.it

Per Chanel Totti l'esperienza di Pechino Express è stato un gioco, un'esperienza di vita con l'amico Filippo Laurino. E non come un lavoro. Insieme formano la coppia de "I raccomandati". Anche se nella vita non si sente tale: «Nessuno mi ha regalato mai nien - facebook.com facebook

Chanel Totti e Filippo Laurino in gara a #PechinoExpress! x.com