Il 12 aprile, la corsa al titolo di Premier League si è fatta più incerta dopo che l’Arsenal ha subito una sconfitta. Il Manchester City, attualmente secondo in classifica, cerca di ridurre il ritardo e di avvicinarsi alla capolista. La partita tra le due squadre si avvicina, mentre entrambe continuano a lottare per il primo posto. La stagione si avvia alla fase decisiva, con diverse possibilità ancora aperte.

La corsa per il titolo nella Premier League subisce una scossa decisiva questo 12 aprile, con il Manchester City pronto a sfruttare i passi falsi dell’Arsenal per accorciare le distanze in classifica. Mentre i londinesi del Chelsea si preparano ad affrontare i cittadini di Manchester nel pomeriggio, il calcistico internazionale si concentra su sfide cruciali che spaziano dal calcio africano ai campionati europei. Scenari elettroshock nel campionato inglese e l’opportunità per i cittadini. L’equilibrio della lotta per la vetta è stato messo in discussione dalla recente sconfitta dell’Arsenal contro il Bournemouth, terminata con un punteggio di 2 a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premier League: il City punta al sorpasso dopo lo scacco dell’Arsenal

City Just Embarrassed Arsenal

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