Arte musica e negozi aperti | in centro storico il grande evento diffuso Cesena si mostra
Una proposta culturale e commerciale capace di mettere in rete attività economiche, associazioni, artisti e realtà del territorio in una giornata dedicata alla città, alla sua identità e alla partecipazione collettiva. Con l’arrivo della bella stagione, a Cesena ripartono le iniziative all’aperto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Sabato 9 maggio il centro storico di #Mantova diventa un palcoscenico a cielo aperto con musica dal vivo, dj set, arte, spettacoli, open shopping, musei, letteratura, giochi a premi, vetrine allestite ad hoc e negozi aperti tutta la serata. Comune di Mantova Il pro facebook
Cosa ne pensate della musica AI? reddit
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