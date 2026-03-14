Il Frosinone si fa rimontare due volte | 2-2 a Cesena Le pagelle

Il Frosinone ha pareggiato 2-2 contro il Cesena allo stadio “Manuzzi”. La squadra ciociara ha subito due volte la rimonta, portando a casa un punto dopo una partita ricca di occasioni e azioni offensive. La gara è terminata con entrambe le formazioni che hanno trovato il gol due volte, senza che nessuna riuscisse a conquistare la vittoria.

Al “Manuzzi” i giallazzurri vanno avanti con Corrado e Ghedjemis, ma la doppietta di Corazza regala ai romagnoli il pareggio finale Il Frosinone conquista un punto sul campo del Cesena pareggiando 2-2 allo stadio “Manuzzi”, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. I giallazzurri passano in vantaggio al 40’ con una conclusione dalla distanza di Corrado deviata da un difensore, che sorprende Klinsmann. Nel primo tempo il Cesena sfiora più volte il pari, colpendo anche un palo con Berti, e fallisce un calcio di rigore con Shpendi, ipnotizzato da Palmisani. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pareggio al 59’ con Corazza, bravo a superare Oyono e battere Palmisani. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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